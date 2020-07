Penulis Korea Selatan Sebut Akting Lee Min Ho Pengaruhi Rating Drakor The King: Eternal Monarch'

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea SBS 'The King: Eternal Monarch' adalah salah satu serial TV yang paling ditunggu untuk paruh pertama 2020 di Korea Selatan.

Namun di balik euforia penggemar dalam menantikan akting dari Lee Min Ho, nyatanya tak sebanding dengan rating yang didapat drama tersebut.

Drama Korea SBS 'The King: Eternal Monarch' sendiri adalah drakor comeback Lee Min Ho setelah ia kembali dari wajib militer beberapa waktu lalu.

Sayang, nama-nama besar seperti Lee Min Ho dan Kim Go Eun belum bisa menderek rating drakor ini ke puncak tertinggi.

Setiap kali episode tayang, ratingnya fluktuatif, dari 6,3 persen hingga 11,4 persen saja. Drama Korea ini menceritakan tentang dua alam semesta paralel.

Satu merupakan monarki konstitusional fiksi dan yang lainnya adalah Republik Korea.

Drakor yang dibintangi Lee Min Ho berjalan di bawah standar dari tiga seri terakhir yang digarap Kim Eun Sook yang sukses besar, seperti drama Descendants of the Sun (2016), Guardian: The Lonely and Great God (2016) dan Mr. Sunshine (2018).