Lirik Lagu Hedemo Ne Yo – Fujii Kaze dan Fakta di Baliknya

Hedemo Ne Yo – Fujii Kaze

Yasai bakka no seikatsushon no ni

Hara ga tatsu koto chokkura an no wa

Karushiumu chito fusoku shitonjawa

Odore



Tsutsumashiyaka ni ikiteikyon no ni

Itsumo nanika ga jama wo surun ja wa

Konna tokya hitome mo habakarazu ni

Odore



Ka to omoiki ya seihantai

Totemo heion na shin sekai

Negau wa koko e zutto itai

Mou genkai

Kamisama, chikara wo choudai

Anta ga ireba moumontai



Kawaranu mono ni shigamitsuitetai



Anta no kari kikku hedemo nee yo

Anta no kari panchi hedemo nee yo

Anta no kari burou hedemo nee yo

Hedemo nee yo baka ja nee yo

Anta no kari disu hedemo nee yo

Anta no kari heito hedemo nee yo

Anta no kari maunto hedemo

ne nee yo sakit de ee tidak?



Kaere uchi e kaere

Damare shibashi damare

Sawage yoso de sawage

Sawage



Ka to omoiki ya kyuutenkai

Jibun shidai de betsu sekai

Tsukurikaerareru mitai

Shinjitai

Kamisama, chikara wo choudai

Hitori ja nanimo dekinai



Tashika na mono ni shigamitsuitetai



Credit

Artis : Fujii Kaze

Album : Fujii Kaze “NAN-NAN SHOW 2020” HELP EVER HURT NEVER

Songwriter : Fujii Kaze

Dirilis : 2021

Genre : R&B/Soul, J-Pop



Fakta di balik lagu Hedemo Ne-Yo



Lagu yang berjudul “Hedemo Ne-Yo” yang dipopulerkan oleh Fujii Kaze, dirilis pada 2021 lalu. Kata Hedemo Ne-Yo sendiri berasal dari Jepang, lagu ini berdurasi 3 menit 17 detik, dan merupakan lagu yang masuk ke dalam albumnya bertajuk Fujii Kaze “NAN-NAN SHOW 2020” HELP EVER HURT NEVER”.



Fujii Kaze adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, dengan berlabel musiknya adalah Hehn Record / Universal Music Japan.



Pada 23 Maret 2022, Fujii Kaze merilis album keduanya yang bertajuk “Love All Serve All”. Album ini berisi 11 lagu, salah satunya terdapat enam lagu tambahan yaitu Hedemo Ne-Yo, Seishun Sick, Tabiji dan Kirani. (Nisrina Sukmawati)***