Lirik Lagu Beautiful Power – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Beautiful Power – Utada Hikaru



It's only love

It's only love



Moshimo negai hitotsu dake kanau nara

Kimi no soba de nemurasete donna basho demo ii yo

Beautiful world

Mayowazu kimi dake wo mitsumete iru

Beautiful boy

Jibun no utsukushisa mada shiranai no



It's only love



Nete mo samete mo shounen manga

Yume mite bakka jibun ga suki janai no



Nani ga hoshii ka wakaranakute

Tada hoshigatte nurui namida ga hoo wo tsutau



Iitai koto nanka nai

Tada mou ichido aitai

Iitai koto ienai

Konjou nashi kamo shirenai

Sore de ii kedo



Moshimo negai hitotsu dake kanau nara

Kimi no soba de nemurasete donna basho demo ii yo

Beautiful world

Mayowazu kimi dake wo mitsumete iru

Beautiful boy

Jibun no utsukushisa mada shiranai no



It's only love



Donna koto demo yatte mite

Son wo shita tte sukoshi keikenchi agaru



Shinbun nanka iranai

Kanjin na koto ga notte'nai

Saikin choushi dou dai?

Genki ni shiteru nara

Betsu ni ii kedo



Boku no sekai kieru made aenu nara

Kimi no soba de nemurasete donna basho demo kekkou

Beautiful world

Hakanaku sugite yuku hibi no naka de

Beautiful boy

Kibun no mura wa shikata nai ne



Moshimo negai hitotsu dake kanau nara

Kimi no soba de nemurasete



Beautiful world

Beautiful boy...



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Heart Station

Rilis: 2008

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriters: Hikaru Utada

Produser: Hikaru Utada, Akira Miyake, Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Beautiful World



Beautiful World merupakan lagu tema untuk Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, film reboot 2007 dari anime Neon Genesis Evangelion.



Album tersebut dirilis sebagai single A-side ganda pada 29 Agustus 2007 bersama dengan lagu Kiss & Cry yang telah dirilis secara digital tiga bulan sebelumnya.



Pada tahun 2009, remix dari lagu Beautiful World (Planitb Acoustica Mix) menjadi lagu tema dari film kedua dari serial tersebut yang berjudul Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance.



Pada tahun 2006, Utada merilis album studio kelima mereka yang bertajuk Ultra Blue dengan single utama This Is Love.



Pada bulan Februari 2007, Utada merilis Flavor of Life yang menjadi lagu tema untuk drama Hana Yori Dango Returns dan menjadi salah satu single yang paling sukses secara komersial.



Lagu tersebut menjual lebih dari delapan juta unduhan dan menjadi lagu kedua yang paling sukses secara digital tahun 2007 secara global.



Pada tanggal 20 April, lagu Utada Kiss & Cry mulai digunakan untuk kampanye iklan Proyek Kebebasan Nissin Foods dan dirilis sebagai unduhan digital pada tanggal 31 Mei. (Dewi Andryani)***