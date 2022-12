Lirik Lagu Aku Cinta Kau dan Dia – Smash, dan Fakta di Baliknya

Aku Cinta Kau dan Dia – Smash

Hancur hatiku mengenang dikau

Menjadi keping-keping setelah kau pergi

Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita

Masihkah ada sayang itu

Memang salahku yang tak pernah bisa

Meninggalkan dirinya ‘tuk bersama kamu

Walau ‘tuk trus bersama kan ada hati yang kan terluka

Dan ku tahu kau tak mau

Sekali lagi maafkanlah karna aku cinta kau dan dia

Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya

Mungkin tak mungkin tuk terus bersama

Jalani semua cinta yang telah dijalani

Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu

Bahagiaku untuk dirimu

Sekali lagi maafkanlah karna aku cinta kau dan dia

Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya

Simpan sisa-sisa cerita cinta berdua

(berdua oh berdua oh berdua yeah)

Walau tak tersisa cerita cinta berdua

(berdua oh berdua oh berdua yeah)

I see you in the memories

…go away

Fill my … in my eyes here i am forever

No matter what you said you always on my mind

Now you go and disappear

Still i love you forever forever

Sekali lagi maafkanlah karna aku cinta kau dan dia

Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya

Sekali lagi maafkanlah karna aku cinta kau dan dia

Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya