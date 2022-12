Lirik Lagu The Fifth Season - Oh My Girl dan Fakta di Baliknya

The Fifth Season - Oh My Girl



Neoin deushae

Nae mame saehayan kkoccipeul

Magu heutnallineun geon

Neoin deushae

Balkkeute sobokhage

Ssahyeoga tto ssahyeoga

Geurigo neon jageun ssageul tuiwo

Geumse jaranan areumdeuri

Jiteun chorogui saekkkallo

Neon nae haneureul chaeugo

Geurigo neon jageun naui mamui

Jigakbyeondongeun neorobuteo

Nan dallajin geosman gatae



Jeogi meolli namu dwiro

Daseot beonjjae gyejeori boyeo nan

Cheoeum neukkin seollemiya

Ne ireumi nal gaseum ttwige mandeureo



Issjanha sarangimyeon danbeone baro

Al suga issdae

Hesgalliji anhgo bandeusi

Arabol suga issdae

Ije nan geu sarami nugunji hwaksinhaesseo



Lalalalalalala

Nega naege pieona

Ajirangicheoreom eojireopge

Lalalalalalala

Nega naege millyeowa

Du nuneul keodarahge tteugo kkuneun kkum



Neoin deushae

Najeun hwiparam sori

Eodiseonga nareul bureuneun sori

Bareul naedideul ttaemada

Yeogin tto dareun eodinga

Neoin deushae

Sappun jeomureoganeun

Noeulmajeodo meosjin geurim

Da dallajin geosman gatae



Jeogi neoui eokkaeneomeo

Daseot beonjjae gyejeori boyeo nan

Cheoeum neukkin seollemiya

Ne useumi nal gaseum ttwige mandeureo



Kkok bunmyeonghan geon sarangimyeon danbeone baro

Al suga issdae

Hesgalliji anhgo bandeusi

Arabol suga issdae

Ije nan geu sarami nugunji hwaksinhaesseo



Lalalalalalala

Nega naege pieona

Ajirangicheoreom eojireopge

Lalalalalalala

Nega naege millyeowa

Jipyeongseon jeopyeoneseo cheoncheonhi

Nal hyanghae dagawa

Neoneun ije nae maeume meomulgessji

Yeotaekkeot sangsangman haesseossneunde



Sarangiran neukkimi mwonji gunggeumhaessneunde

Hesgallijin anheulkka hoksi

Geureon geuttae nugunga naege

Dajeonghage malhaessji



Issjanha sarangimyeon danbeone baro

Al suga issdae

Hesgalliji anhgo bandeusi

Arabol suga issdae

Ije nan geu sarami nugunji hwaksinhaesseo



Lalalalalalala

Nega naege pieona

Ajirangicheoreom eojireopge

Lalalalalalala

Nega naege millyeowa

Du nuneul keodarahge tteugo kkuneun kkum

Sarangiran kkum

Love for real



Credit:

Penyanyi: Oh My Girl

Penulis lagu: Ji Eum Seo, Steven Lee, Joe Lawrence, Caroline Sofie Elisa Gustavsson.

Album: The Fifth Season

Dirilis: 2019



Fakta di Balik Lagu The Fifth Season – Oh My Girl



The Fifth Season adalah salah satu lagu yang dilantunkan oleh Girlgroup garapan WM Entertainment, Oh My Girl.



Lagu The Fifth Season menjadi single Oh My Girl dari album mereka bertajuk sama yang dirilis pada 8 Mei 2019.



Selain lagu The Fifth Season, album tersebut juga memuat 9 lagu lainnya, seperti Shower, Case, Tic Toc, Gravity, Crime Scene, Underwater, Vogue, Check Mate, serta The Fifth Season versi instrumental.



Di balik musik videonya yang menyajikan visual cerah ceria, ternyata The Fifth Season ini menceritakan tentang imajinasi masa depan dan perasaan cinta yang dialami seseorang.



Sejak perilisannya, lagu ini telah diputar sebanyak 35 juta kali serta disukai oleh 329 ribu para pengguna YouTube. (Tini Fitriyani)***