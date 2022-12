Lirik Lagu Movin’ Out Without You – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Movin’ Out Without You – Utada Hikaru

Nothing's gonna stop me

Only you can stop me

Yonaka no sanji am

Makuramoto no PHS

Naru no matteru baka mitai ja nai

Tokei no kane ga naru

Otogibnashi mitai ni

Garasu no hai hiiru

Mitsuketemo dame

Kamau no ga mendou nara

Hayaku ohiete

Watashi datte

Sonna ni hima ja nai n dakara

I'm movin' on without you

Fuzaketa aribai

Shiranai furi wa

Mou dekinai

Konna omoide bakari no

Futari ja nai noni

Setsunaku nara hazu ja nakatta noni

Doushite

Ii onna enjiru no wa

Mada hayasugiru kana

Nothing's gonna stop me

Only you can stop me

You shite serifu wa

Kenpeki na noni

Mata denpa todokanai

Gozen yoji

Shizuke sugiru yoru wa

angae ga abaredasu no

Wakatteru noni

Kekkyoku nebusoku

Anna yakusoku

Mou wasureta yo

Yubiwa mo kaesu kara

Watashi no kokoro kaeshite

I have to go without you