Julian Jacob Lamar Mirriam Eka, Penyanyi yang Juga Mantan Sahabat Brisia Jodie

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi sekaligus pesinetron Julian Jacob kembali membagikan kabar mengejutkan terkait hubungan percintaannya.

Setelah putus dari Brisia Jodie, Julian Jacob akhirnya menyudahi masa lajangnya dengan melamar penyanyi Mirriam Eka.

Momen itu pun turut dibagikan oleh Julian Jacob melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya, Julian Jacob terlihat mengenakan kemeja putih sambil berlutut di hadapan Mirriam Eka. Tanpa ragu-ragu Julian Jacob langsung memberikan sebuah cincin sebagai tanda lamaran tersebut.

"Will you marry me Maria Eka?," kata Julian Jacob di hadapan Mirriam Eka.

Tanpa merasa ragu, Mirriam Eka langsung menjawabnya dan mengenakan cincin pemberian Julian Jacob.

"Lucu banget, i said Yes, there are so many beautiful reasons to be thankful, you’re one of them @julianjacs," ucap Mirriam Eka seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @mariaeka.

Unggahan itu pun langsung ramai mendapat berbagai komentar dari netizen. Banyak yang mendoakan agar hubungan Julian Jacob dan Mirriam Eka bisa langgeng.