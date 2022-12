Lirik Lagu No Me Conoce - J Balvin feat. Jhay Cortez dan Fakta di Baliknya

No Me Conoce - J Balvin feat. Jhay Cortez

Nunca se deja ver (Nunca se deja ver)

No sabe disimular (No sabe disimular)

Tiene lo suyo y le va bien

Pero, de noche conmigo, le gusta portarse mal

Llega y lo que quiere es pecar

Música que quiere bailar (La presión)

Yo no la paro, a veces, mira raro y

Se hace la que no me conoce (No me conoce)

Pero, en mi cama, se volvió un vicio como la cinco doce (Como la cinco doce)

Me la como entera y nadie se entera

Un par de amiga' (Un par de amiga')

Toda' solteras, siempre la velan pa' que ella siga (Siga)

Se hace la que no me conoce (No me conoce)

Pero, en mi cama, se volvió un vicio como la cinco doce (Como la cinco doce)

Me la como entera y nadie se entera

Un par de amiga' (¿Me sigue'?)

Toda' solteras, siempre la velan pa' que ella siga (Pa' que ella siga)

Me tira pa' que yo la pruebe

Se pone olorosa y me gusta cómo huele (Cómo huele)

Instagram privado, pa' que nadie la vele

Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe

A portarse mal pa' sentirse bien

No quería fumar, pero le dio al pen (Sí)

Una Barbie, pero no busca un Ken (No)

Siempre le llego cuando dice "Ven"

Pa' portarse mal se viste bien

Dice la verdad y a vece' miente también

Apaga las notificacione' en el cel (Cel)

Ya tiene lo suyo, pero hoy quiere joder y

Yo le di por el expreso

Le llené el cuello de beso'

Le hice tiempo como un preso

Si la ve', no le hable' de eso, que

Se hace la que no me conoce (No me conoce)

Pero, en mi cama, se volvió un vicio como la cinco doce (Como la cinco doce)

Me la como entera y nadie se entera

Un par de amiga' (Un par de amiga')

Toda' solteras, siempre la velan pa' que ella siga (Siga)