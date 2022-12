Lirik Lagu Bum Bum Tam Tam - Future, J Balvin, Stefflon Don dan Fakta di Baliknya

Bum Bum Tam Tam - Future, J Balvin, dan Stefflon Don

É a flauta envolvente

Que mexe com a mente

De quem 'tá presente

As novinha saliente

Fica loucona

E se joga pra gente (eu falei assim pra ela)

Vai com o bum bum tam tam

Vem com o bum bum tam tam

Vai mexe o bum bum tam tam

Vem desce o bum bum tam tam

Vai mexe o bum bum tam tam

Vem desce o bum bum

Vai com o bum bum

Vem com o bum bum (com o bum bum, com o bum bum)

Vai treme o bumbum

Tam tam tam tam tam tam tam tam

Autenticamente falando

E aí, pô

Nós 'tá tipo como

É a flauta envolvente

Que mexe com a mente

De quem 'tá presente

As novinha saliente

Fica loucona

E se joga pra gente (eu falei assim pra ela)

Vai com o bum bum tam tam

Vem com o bum bum tam tam

Vai mexe o bum bum tam tam

Vem desce o bum bum tam tam

Vai mexe o bum bum tam tam

Vem desce o bum bum

Vai com o bum bum

Vem com o bum bum (com o bum bum, com o bum bum)

Vai treme o bum bum

Tam tam tam tam tam tam tam

Autenticamente falando

E aí, pô

Nós 'tá tipo como

Credit

Artis: MC Fioti, J Balvin, Future, Juan Magán, Stefflon Don

Album: Vibras

Dirilis: 2018

Genre: Funk, Hip hop dan rap, Latin urban, Pop

Fakta di Baliknya