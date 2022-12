Lirik Lagu Why - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Why - ONF

tto sarajyeobeorimyeon daeumen

eonje dashi mannalji moreunikka

deo sege aneul ge geurigo jom ulge

moreun cheokhaejwo ibeon han beonppuniya

gamdanghal su eopseul mankeum

neoraneun jonjaega nal kkeureodanggiji uh

neowa nae saineun machi gongjeonhaneun gwedocheoreom why

Why I like you

neomu eoryeowo neoro inhan i system

nan michyeo Monday to Sunday

neon neon neomu wiheomhande jeomjeom nan buseojineunde

wae nega joa wae nega

neol nae pume aneumyeon aneulsurok

deo deo gipeojineun geon

wae nega joa wae nega

seulpeum gippeum bunnowa jeungo sai

jeongehal su eopneun eotteon gyeonggyeye gamjeong

i modeun geol alge haejun geon da neojana

naran segyeye jungshimi dwen neoya

Why I like you I don’t know I don’t know

Why I’m keeping wanting you wanting you

moreugesseo nega nae jeonbuga dwemeurosseo

Acting like fool

almyeonseodo neo deoge byeonge geollin geotcheoreom

babogachi barago itji nan

neon neon neomu wiheomhande jeomjeom nan buseojineunde

wae nega joa wae nega

neol nae pume aneumyeon aneulsurok

deo deo gipeojineun geon

wae nega joa wae nega

tteollineun i jeungsangeun mwojyo

jeomjeom na manggajyeo ganayo

ireon ge sarangin georamyeon gwaenchana gwaenchana

isanghae nasseoljiga ana neoro eodeun i sangcheokkaji

nan jom deo apaya hana bwa

nae ilgob gaeye nal nega mandeun yoildeul

nan neoro sumeul shwieo go live

nae ilgob gaeye nal nega mandeun yoildeul

nan neoro sumeul shwieo

Why why nega joeun geolkka jeomjeom nan seulpeojineunde

wae neoreul wonhae wae neoya

neol nae pume aneumyeon aneulsurok

deo deo gipeojineun geon

wae nega joa wae nega

neon neomu wiheomhande

jeomjeom nan buseojineunde