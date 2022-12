Lirik Lagu We Must Love - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu We Must Love - ONF

jigeumbuteo naega haneun

mareul jeonbu mitgineun himdeulgetjiman

neol alge dwen geu nalbuteo

naegen isanghan ildeul tuseongiya

naega seulpeun saenggak hal ttaen

geuttaemada neon hansum shwieo

neowa gachi georeul ttaemyeon shinbal kkeuni

jakku pureojineun geon mwoya

gieogeul ireun geolkka uri duri

gwageo hogeun miraee dareun segyeeseo

museun iri isseotna moreugetjiman

han gajineun algesseo geugeon marya

neon nal saranghage dwel geoya

nan neoye jeonbuga dwego mal geonikka

jom deo jina bomyeon al geoya

neon nareul neon nareul neon nareul yeah

saranghage dwel geoya

We must we must we must love

nal saranghage dwel geoya

We must we must we must love

gwemul gateun i hyeonshildeuri

jeomjeom deongchireul bullyeo neol deopchyeo ol geot gatjiman

byeoril anya nae dwie sumeo

seulpeume gwanhan myeonyeogryeogeun naega deo se

ganadara seolmyeong mot hae

geunyang gamjeongi iksukhae

urin saranghaesseotgeona

saranghal subakke eopseo geureonikka

gieogeul ireun geolkka uri duri

gwageo hogeun miraee dareun segyeeseo

museun iri isseotna moreugetjiman

igeotmaneun jinjjaya you must

neon nal saranghage dwel geoya

nan neoye jeonbuga dwego mal geonikka

jom deo jina bomyeon al geoya

neon nareul neon nareul neon nareul yeah