Lirik Lagu My Name Is - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu My Name Is - ONF

naneun hyojin onaenopeu ppalganmeori gyae

gongbogen yeminhaejineun noruya

jansoril mani haedo sokmaeumeun geuge anya

nan hyojin ONtim lideo

Hello this is WYATT

aljana nae moksori deuttaga bomyeon

donggure inneun deuthan neukkimi deulgeol

nae eolgulgwa eoullijiman geureochi aneun seonggyeok

banjeone banjeon yeah nal gongjura bureune

yonggamhaji anchiman yonggamhago shipeun ae

geurigo MKwa chinhaejigo shipeun ae

My Name Is

My Name Is

naneun jeieoseu byeolmyeongeun jaemiisseu

noneun geon joko gwichaneun geon shireo

yeonseubhal ttaen jansori ON kimbap ane oineun OFF

I’m J-US OFFtim lideo

nan ishyeon ichangyun senseishyeon

se beonjjae lideo geurae naneun paeshyeon lideo

gakkeum changdolhajyo geuraedo saranghaejweo

nan ishyeon modeun ge senseishyeon

My Name Is

My Name Is

nan U seonggyeogeun cute

naega jeil eoreunseureoweo boyeodo sashil naneun maknaeya U

nan MK eoje oneul boda deo sangkeumhaejin lemon

joshimhae toktoktok teojiljido moreunikka

gakkeumsshigeun sachaweoncheoreom boyeodo

irae bwaedo eumak hal ttaemankeumeun

amudo mot mallindane hwangbeoji ppaegon