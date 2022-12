Julian Jacob Lamar Mirriam Eka: She Said Yes!

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari Julian Jacob yang baru saja melamar kekasihnya, Mirriam Eka.

Hal itu terungkap dalam Instagram Stories milik Julian Jacob dan Mirriam Eka yang memperlihatkan momen lamaran tersebut.

Dalam Instagram Stories yang dibagikan para sahabatnya, Julian Jacob terlihat berlutut di hadapan Mirriam Eka sambil memberikan kotak berisi cincin.

Julian Jacob menyampaikan apakah Mirriam Eka mau menikah dengannya, terdapat beberapa sahabat yang menjadi saksi momen lamaran mereka.

Baca Juga: Cerita Menarik di Balik Gaun Pengantin Sisca Kohl, Sederhana Tapi Mewah

"Mirriam Eka, Will you marry me," kata Julian Jacob dalam video yang diunggah ke Instagram Story @julian jacs.

Mirriam Eka pun langsung menjawab pertanyaan Julian Jacob.

"Yes," ucap Mirriam Eka.