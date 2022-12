Cerita Menarik di Balik Gaun Pengantin Sisca Kohl, Sederhana Tapi Mewah

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya membagikan momen pernikahannya yang sudah dilangsungkan pada 10 Oktober 2022.

Dalam video yang dibagikan, Sisca Kohl dan Jess Limit memperlihat persiapan pernikahan mereka sebelum berangkat dan mengucap janji pernikahan di Kapel Vincentius.

Riasan wajah dan gaun pernikahan Sisca Kohl menjadi pusat perhatian karena terlihat cantik dan menarik.

Sisca Kohl mendapat banyak pujian karena memakai riasan wajah sederhana, namun terlihat mewah.

Baca Juga: Konser BLACKPINK di GBK Terancam Gagal Dilaksanakan

Sama halnya dengan gaun pengantin yang dipakai, Sisca Kohl memilih mengenakan gaun pengantin berlengan panjang dan tertutup.

"Sisca cantik banget, natural cantiknya, sederhana tapi menawan, seperti putri kerajaan, Sisca Kohl is the best power full," kata _widurii_.

"Gilak banget baru kali ini aku merasa aura orang kayaknya banget dan orang yang sederhana dan baik," ucap @rizkahayati20.