Sisca Kohl dan Jess No Limit Sudah Menikah pada 10 Oktober 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya membagikan momen pernikahan mereka melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube milik mereka.

Sisca Kohl dan Jess No Limit juga membagikan momen pernikahan mereka yang ternyata telah dilangsungkan pada 10 Oktober 2022.

Namun momen pernikahan Sisca Kohl dan Jess No Limit baru dibagikan mereka di bulan November 2022.

"10.10.22 Officially Mr. & Mrs. No Limit. Forever Together No Limit. I love you forever my wife @siscakohl," kata Justin dalam unggahan Instagram @jessnolimit.

Dalam foto yang dibagikan, Justin dan Sisca membagikan sejumlah foto momen pernikahan mereka yang digelar di Kapel Vincentius.

Saat prosesi mengikat janji suci, suara Sisca Kohl terdengar sangat bergetar ketika mengucap janji pernikahan.

Beda dengan Sisca Kohl, Justin terdengar tegas saat mengucapkan janjinya sebagai suami Sisca Kohl.

Justin dan Sisca Kohl pun memamerkan cincin di jari manisnya setelah resmi menjadi pasangan suami istri.