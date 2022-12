Daftar Film Romansa hingga Dokumenter Musik K-Pop yang Segera Hadir di Disney Plus

PIKIRAN RAKYAT – Platform streaming film Disney Plus mengumumkan daftar serial original Korea yang akan segera hadir, mulai dari sekuel serial hitsnya hingga film dokumenter bintang K-pop BTS dan Super Junior.

Musim kedua dari tiga film original yaitu film romantis "Soundtrack #2”, film thriller "Shadow detective 2" dan reality show "The Zone 2" akan segera hadir pada beberapa bulan mendatang.

Serangkaian serial original baru, yang dibintangi oleh anggota pemeran bertabur bintang, juga dijadwalkan tayang pada tahun depan.

Serial romansa, "Call It Love” yang disutradarai oleh sutradara serial web "No, Thank You" Lee Kwang-young akan bekerja sama dengan aktor Kim Young-kwang dan Lee Sung-kyoung sebagai pemeran utama.

Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang menghadapi terpaan angin krisis usai mengetahui tentang perselingkuhan ayahnya.

"Serial ini akan menceritakan kisah cinta yang realistis. Kisah yang halus dan biasa akan beresonansi dengan pemirsa dengan menarik emosi mereka yang dalam," kata Sutradara Lee, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Korea Times.

Dipimpin oleh Park In-je, sutradara serial zombie Netflix "Kingdom 2”, serial aksi "Moving" menceritakan kisah tentang anak-anak yang memiliki kekuatan super dan bertarung melawan penjahat bersama orang tua mereka.

