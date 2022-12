Dipersunting Jess No Limit, Akhirnya Terungkap Tanggal Pernikahan Sisca Kohl

PIKIRAN RAKYAT – Konten kreator Sisca Kohl yang bernama lengkap Fransisca Fortunata telah dipersunting oleh YouTuber Jess No Limit pada 10 Oktober 2022.

Melalui unggahan di media sosial Instagram miliknya, Sisca Kohl membagikan momen bahagia tersebut saat sang suami mencium keningnya.

“Verified. 10.10.22 Officially Mr. & Mrs. No Limit. Forever Together No Limit. love you forever my wife @siscakohl #JustForSisca,” kata Sisca Kohl melalui akun Instagram @siscakohl.

Dalam unggahannya tersebut, sejumlah artis dan influencer pun turut merasakan kebahagiaan keduanya dan mendoakan pasangan itu.

Tak hanya itu, pada platform media sosial Twitter kebahagiaan keduanya juga turut dirasakan oleh netizen.

Serangkaian ucapan dan doa turut memeriahkan kebahagiaan keduanya, bahkan banyak yang mengagumi keputusan mereka yang tetap menjaga privasi.

“Omg bestie demi apa, lihat postingan pernikahan jess no limit dan Sisca kohl yg dilaksanakan tggl 10.10.22 ini bneran Happy bgt couple money no limit bersatu ini bneran moment sakral yg mereka nikmati bareng keluarga dekat . Happy wedding Justin dan Sisca kohl,” kata pemilik akun @Zoe***

