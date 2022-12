Lirik Lagu Ugly Dance - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ugly Dance - ONF

1 and 2 and 3 and

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Deureo neoui son heundeureo neoui mom

Geurigo sori jilleo keuge deo keuge deo

What's up bro what's up sis

Everybody feel the beat and move your soul

Temporeul jogeum neutchwo jullae dadeul neomu ppalla um umm

Teurendeuraneun yuryeongeul ttaragaji aneul tenikka nan um umm

Sarang norae jigyeowo dadeul biseuthae

Chimyeongjeogin aidol neomchyeonajana

Saeroun geol haeboja uri hangsang dareun gillo

Eochapi sesange swiun geon eopseo

Igeojeogeo bokjapan geon nae gaseumi ihaereul mot hae

Neukkyeojimyeon umjigigetji meori eokkae mureup neoui modeun ge

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Deureo neoui son heundeureo neoui mom

Geurigo sori jilleo keuge deo keuge deo

What's up bro what's up sis

Everybody feel the beat and move your soul

Set hamyeon nuneul matchwo umm net hamyeon jamkkan meomchwo umm

Amugeona sanggwaneopseuni umm

I bass wie neol matgyeo

Neo hago sipeun geo da hae aljana urin Beautiful yesul

Seuseuro geomyeori neomu mana yojeum dadeul neomu yeminhae umm

Sarang norae jigyeowo wa dachi ana

Chimyeongjeogin aidol nawaneun dalla

Saeroun geol haeboja uri hangsang dareun geollo

Eochapi sesangeun neul ppakppakae

Moksori gallajige norae ip teureomakji malgo sum swieo

Simjang bakdongeun BPM du bae modu eongmangi doege chumchwo

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Chumchwo 1 and 2 and 3 and

Neoui gipeun gose jamdeureo inneun

Tto dareun moseubi jinjjailjido molla

Oneulgwa naeil geu teum saie uriga mandeun sesangeuro wa

Set hamyeon nuneul matchwo umm net hamyeon jamkkan meomchwo umm

Amugeona sanggwaneopseuni umm i brass wie neol matgyeo

Eodi isseodo honja isseodo

Urin yeongyeoldoeeo seoro neukkyeojil geoya

What's up bro what's up sis

Everybody feel the beat and move your soul