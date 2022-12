Lirik Lagu Sukhumvit Swimming - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sukhumvit Swimming

namjjogeuro nara haereul meogeumeun doshireul chaja

dari tteumyeon deouk tteugeoun geugoseseo neoreul mannallae

geonjohan ilsanggwa nae maeumi

ireoda gallajyeoyo help me help me

heumppeok jeojeo heongkeureojillae

deo keuge sori jilleo shout shout

neowa nal ieojul tongno gilge ppeodeun gillo ttwieo

yeogi naega itjana

Swimming swimming swimming

Just arrived arrived arrived

I like it Sukhumvit swimming

I feel alive la la alive

I like it Sukhumvit swimming

dungshildungshil tteoseo heureuneun ohue i gibun

nun gameumyeon seureureu seureureu seureureu ppajyeodeureo

nega seolgye haenoeun seupeshyeolhan kkumeuro

namjjogeuro nara byeolbicheul humchin neoreul chaja

bami dwemyeon deouk nunbushige binnaneun neoreul mannallae

kkeuneojiji ana i bame noraeneun

ige uriye cheongchun youth youth

neowa nal ieojul tongno gilge ppeodeun gillo ttwieo

bangkok hamyeon yeogiya

Swimming swimming swimming