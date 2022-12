Lirik Lagu Beautiful Beautiful - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beautiful Beautiful - ONF

[HJ/JU] Brrram ppabam ppabam ppamppam

[HJ/JU] ppamppabamppabam ppam

[WY/MK] Brrram ppabam ppabam ppamppam

[WY/MK] ppamppabamppabam ppam

[ET/U] Brrram ppabam ppabam ppamppam

[ET/U] ppamppabamppabam ppam

Brrram ppabam ppabam ppamppam

sumsori yeongjeomilchoedo damgin nae jinshim gipeun jinshim

neowa nan i sungando paengchanghago inneun

keun uju gipeun uju

saramdeuri jja noeun framee

aesseo nareul kkiweo neochi ana

miumbadeul yonggireul setinghal ge

sangcheoneun deouk nal seongjangshikyeo

oneuldo sugohan naege chukbogeul

I’m Beautiful noraehae yeah yeah yeah

nae salme modeun wechimi got yesul yesul yesul

I’m Wonderful neukkyeo la la la la

boran deushi urin hwaljjak pieona bulleo norae

Brrram ppabam ppabam ppamppam

ppamppabamppabam ppam

Brrram ppabam ppabam ppamppam

ppamppabamppabam ppam

Beautiful

Brrram ppabam ppabam ppamppam

ppamppabamppabam ppam

Brrram ppabam ppabam ppamppam

ppamppabamppabam ppam

Set me free da deonjyeo da beoseo deonjyeo

Let me be nan idaero inneun geudaero

I awake nuga nal keonteurol hal su eopseo

nan master naye master

naega dwego shipeun geon number one

anin only one

maeil maeili chiyeolhan stronger

anin stranger

Yeah nan nuguboda binna uh

ireon nal bomyeo shinnaseo

That’s me this me deureo bwa

ireon nal wihan chukbaereul

I’m Beautiful noraehae yeah yeah yeah

nae salme modeun wechimi got yesul yesul yesul

I’m Wonderful neukkyeo la la la la

boran deushi urin hwaljjak pieona Beautiful

moduye maeumen eunhasuga isseoseo oh oh

[MK/JU] eodumeul igyeonael ttaen nunmuri heulleo

Oh

challanhan byeori dweeo