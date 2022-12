Lirik Lagu Complete - ONF dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Complete - ONF

dallyeogago shipeo i sungan

modeun gamgagi neol chaja

maeumi jinshireul malhal ttaen

meorineun jeongjidwego oh nan neoman bwa

jigeum eotteon sanghwanginji

na iraedo dweneunji

ireon saenggak sachi gata

mideulji moreugetjiman

nega isseoyaman

naega wanseongdwae

You complete me

nae kkume jogakjogakkkaji neoya

You complete me

eojireowo nal anajwo

ttan mareun marajwo now I’m crazy

Baby you special

You make me feel complete girl

Baby you special

You make me feel complete ay

bame jami oji ana mamsok binjari neureona

deureowa gochyeojwo jigeumeun nan miwanseong

ne nunbichi naege daheul ttaen

jigue hwejeoni jamkkan oh seolma meomchun deut

hokshi nado moreuneun sai

shireomchega dwen geolkka

ireon saenggakkkaji deureo

mideulji moreugetjiman

nega isseoyaman

naega wanseongdwae

You complete me

nae kkume guseokguseokkkaji neoya

You complete me

eojireowo nal anajwo

ttan mareun marajwo now I’m crazy

taeeonaseo cheoeum jitneun pyojeonge

nado ireon naega nolla

nega nareul mandeun ge anilkka

uishimi dwel jeongdoya

You complete