Lirik Lagu Please Don’t Stop Loving Me – Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Please Don’t Stop Loving Me – Elvis Presley

Please don’t stop loving me

Tolong jangan berhenti mencintaiku

You were born just to be in my arms

Anda lahir hanya untuk berada di pelukan saya

In my arms

Dalam pelukanku

Please don’t stop loving me

Tolong jangan berhenti mencintaiku

Your lips were made just to be kissed by me

Bibirmu dibuat hanya untuk dicium olehku

Kissed by me

Dicium oleh saya

When I’m with you

Ketika aku bersamamu

I don’t know day from night, wrong from right

Saya tidak tahu hari dari malam, salah dari yang benar

You are my world, that’s all I know

Kamu adalah duniaku, hanya itu yang aku tahu

I love you so, I won’t let go

Aku sangat mencintaimu, aku tidak akan melepaskannya

Please don’t stop loving me

Tolong jangan berhenti mencintaiku

Darling you’ll always be mine alone

Sayang kau akan selalu menjadi milikku sendiri

Mine alone

Milikku sendiri

Penyanyi: Elvis Presley

Penulis Lagu: Joy Byers

Direkam: 13 Mei 1965

Dirilis: 1966