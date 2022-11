Lirik Lagu Aw Aw Aw – Super Girlies dan Fakta di Baliknya

Aw Aw Aw – Super Girlies

(F for Super G)

(For Girls Super Girlies)

(S for Super G)

(S, S, Super Girlies)

Kau teman yang selalu saja sejalan (aw aw)

Dan selalu ada bersama aw (aw aw)

Teman sejati takkan pisah selamanya

Semua takkan bisa menjadi nyata (aw aw)

Jika kita tak bersama (aw aw)

Selalu percaya dan yakinkan semua

(S for Super G)

(For Girls Super Girlies)

(S for Super G)

(Go! Go! Super Girlies go!)

Semua takkan bisa menjadi nyata (aw aw)

Jika kita tak bersama (aw aw)

Selalu percaya dan yakinkan semua

Kau menghapuskan setiap luka

Mengingatkanku tentang mimpi terpendam

Agar semua 'kan menjadi nyata

Satukan hati dan tersenyum

Yang ada hanya ceria, genggam tanganku

Yakin bisa mengalahkan dunia

Kau teman (ya)

Yang selalu saja sejalan (pastikan)

Dan selalu ada bersama (aku kamu)

Teman sejati takkan pisah selamanya