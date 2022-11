Lirik Lagu Groove – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Groove – EXO

Haneul wi gitteolcheoreom naragal geot gata

Sweethan han jaragui kkumcheoreom

Hollyeonhi sarajil deuthae

Tell me you'll stay, tell me you'll stay

Yeonghoneul ppaetgin deuthan natseon i gibun mwolkka

Hajiman jungyohan geon nan geuge silchi ana

Tell me you'll stay,

Tell me you'll stay

Sonkkeut ttara pin kkochipi

Sumgyeolmada hangadeuki

Hollil deuthan geu umjigim

Meomchuji ma deo gakkai

I just wanna make you groove baby

Deryeoga jwo neoui kkume

Nareun nareun eunbicheuro buseojineun haetsal

Uriga nanun gamjeongdeureul

Sigihadeon jeo taeyangmajeo

Neowa nal nunbusige hae

Ne jageun sumsorineun nareul chumchuge hae

Tumyeonghan neoui nune naman dama jullae

Tell me you'll stay neul nae gyeote

Sonkkeut ttara pin kkochipi

Sumgyeolmada hangadeuki

Hollil deuthan geu umjigim

Meomchuji ma deo gakkai

I just wanna make you groove baby

Deryeoga jwo neoui kkume

Come on shine

Yeobaek eopsi neoro chaewojineun geot gata

Seolmyeonghal su eomneun geureon gibun

Son teumsaero nega heuteojilkka geobi na

Soneul ppeonneun sungan hanaga dwae

Eodiseonga bon deuthan i sungan (We on)

Jiruhaejil teum eomneun oneul bam (We know)

Jayeonseureopge momeul matchugo

Nawa hamkke chumeul chumyeon dwae

Just you and me

Nae pum ane neon jayurowo

Jeongjidoen sigan soge gatin chae

Majuhadeon nuneul gameul ttae

Urin ppajyeodeureo kkume