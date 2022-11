Lirik Lagu Stronger – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stronger – EXO

nae apen naboda

jiteun geudae georeumi

nae du nunen naboda deo

nal wihae heullyeojun geu nunmuri

amu iyu eobsi chajaon

bibaram gatatdeon naredo na

Everything’s just gonna be fine

(Yes it will)

neul dwieseo barabwa jun

nae son jabajun

geudaeege

Every time I fail, every time I fall

naege himeul jwo

deo ganghaejil teni

Every time I doubt, every time I lose

nareul ireohgena jarage haesseo

Feeling stronger (Stronger)

Feeling stronger (Stronger)

gireotdeon eodumi geodhyeogago

haessalcheoreom stronger, me and you

nae maeumi dareul ttaemyeon

nal chaewojueotdeon

himi dwaesseo

(Oh himi dwaesseo)

gireotdeon banghwangui kkeute

himgyeobge eodeun nega isseo

Everything’s just gonna be fine

witaeroun nae moseubdo (moseubdo)

modu anajun geudaeege (Ooh)

Every time I fail, every time I fall

naege himeul jwo

deo ganghaejil teni

Every time I doubt, every time I lose

nareul ireohgena jarage haesseo

na adeukhage tteoollyeotdeon eojereul

mideul su eobtneun naui oneullo

tto naeillo dahge haetjyo Yeah~

Every time I fail

Every time I fall

ganghaejil su itneun iyuneun neoya