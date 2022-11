Lirik Lagu Gravity – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Gravity – EXO

Yeah woo uh woo uh

Nananana dadadada

yeongweonhi nal saranghanda

geuri malhadeon neoya naege malhaetteon neoya I

geu mari nal maemdoneunde

neoreul eotteoke noa noa neol Baby

anin geol aljiman kkeuchin geol aljiman

jakkuman nan ajikdo neol ajik

tteonaryeogo haedo kkok gateun himeuro

nan neol Eh eh eh butjapgo isseo

ni miraera naege geureodeoni

gwageoga dweeonni ojik naman

saranghandadeoni ni maeumeun yeongweonhi

nae gyeoteman meomunda geureodeoni

nae jeonbul georeosseo geuraetteoni

nal tteona beoryeonni ajikdo nan

neol gidarijanni nae maeumeun yeojeonhi

neol kkeureodanggyeo Gravity

ni maltu munjang daneodeul hanahana

gieok da haneun naya I

geunare niga nal maemdoneunde

neoreul eotteoke noa noa neol Baby

Believe-iran daneo sok sumgyeojeo itteon Lie

geugeol mot bwa ajikdo nan ajik

neoye geojinmari tto geojishil kkeorago

nal Eh eh eh sogigo isseo

ni miraera naege geureodeoni

gwageoga dweeonni ojik naman

saranghandadeoni ni maeumeun yeongweonhi

nae gyeoteman meomunda geureodeoni

nae jeonbul georeosseo geuraetteoni

nal tteona beoryeonni ajikdo nan

neol gidarijanni nae maeumeun yeojeonhi

neol kkeureodanggyeo Gravity (Yeah uh)

naega georeotteon neoran betingeun gyeolguk Fail

honjaseo dokjuhadeon Raise

Honey look at me now

tto daedap eomneun meariman

dorawa gesok maemdolgiman hae

manggajeo ganeun nareul tto dwirohan chae

niga eomneun i ujureul tteodolkka duryeoweo No no

neol wihandamyeon

mweodeun umjigil himi isseo jal aljana

geunde ni maeummankeumeun nae mamdaero an dwae

Gravity gravity gravity