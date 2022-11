Lirik Lagu Cetar - Syahrini dan Fakta di Baliknya

Cetar – Syahrini

Aku terbuai, aku terlena

Aku tersentuh, cetarkan hati

Aku tak sanggup, aku tak kuasa

Aku tersiksa, kau cetarkan hatiku

Kali ini aku kena cintanya

Kali ini aku kena rayunya

Semakin cinta oh oh

Aku semakin mencinta oh oh

Aku semakin menggila

Tergila-gila ku padanya

Semakin dalam oh oh

Rasa cintaku padanya oh oh

Aku pun telah jatuh cinta

Semakin ku mencintainya

Kau telah cetarkan hatiku

