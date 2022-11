Lirik Lagu LATATA - G-IDLE dan Fakta di Baliknya

LATATA - G-IDLE

Ginagin neowa i bameul neowa ireoke neowa

Gidarin neowa shiganeul neowa ireoke neowa

Eodum sok Red light

Shiseoneun Left right bul wireul geonna

Shijage jeomhwa gakkai onda nuga mweo geomna

Uh oh eodikkaji deo gipi ppajeodeulji

Jungdokdwen hyanggikkaji geureoke dwiseokkyeobeoriji

Geurae deo deo bultaeweo beoryeojige

Naeireun urin eomneun geoya neo

I love ya

Neol wihan noraereul hae gipge deo ppajige Lata

I love ya

Neol wihan chumeul chweo naege neol gachige Lata

I love ya

Latata latata latata latata

Latata latata latata latata

Nal wihae bulleojweo pyeongsaeng neol mot itge Lata

I love ya

I love ya

Every day every night latata

I love ya

Every day every night latata

Don't be lazy dagawa Baby

Shiganeun neomu jjapgo igeon ajik Basic

Jom deo gipeun goseuro deo deureoga nareul meogeumgo

Chwihaedo dwae jungyochi ana naeiri

Aju hwaryeohan i chumeun rattatta

Tteugeopge bultaeul geoya dadada

Mweo eoryeoweo da neol bureoweohae

Joa i bameul bultaeweo

Muah muah muah

Uh oh eodikkaji deo geuri nappajilji

I bameun achimkkaji geureoke deo micheobeoriji

Geurae deo deo bultaeweo beoryeojige

Naeireun urin eomneun geoya neo

I love ya

Neol wihan noraereul hae gipge deo ppajige Lata

I love ya

Neol wihan chumeul chweo naege neol gachige Lata

I love ya

Latata latata latata latata

Latata latata latata latata

Nal wihae bulleojweo pyeongsaeng neol mot itge Lata

I love ya

I love ya

Every day every night latata

I love ya

Every day every night latata

I love ya

Every day every night latata

I love ya

Every day every night latata

Artis: G-IDLE

Album: EP I Am

Penulis lagu: Jeon Soyeon

Dirilis: 2018

LATATA merupakan lagu debut dari G-IDLE, girl group K-Pop yang beranggotakan Soyeon, Minnie, Yuqi, Shuhua, dan Miyeon.

Awalnya G-IDLE beranggotan 6 orang. Namun Soojin keluar saat masa promosi lagu ini berlangsung. Kala itu, dia tengah diterpa skandal perundungan.

Adapun lagu ini merupakan ciptaan sang leader, Soyeon. Selain dikenal berbakat dalam rap, Soyeon juga menjadi penulis lagu yang handal.

Hampir sebagian besar lagu G-IDLE yang meledak di pasaran adalah buah karya Soyeon.

Mulanya, performa lagu ini di sejumlah chart tak terlalu bagus. Namun perlahan, lagu ini mulai naik hingga akhirnya menduduki peringkat ke-13 di Gaon Music Chart. (Gia Ananda)***