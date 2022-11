Park Seo Joon Akan Bintangi Film The Marvels, Bakal Adu Akting dengan Brie Larson

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Korea Selatan, Park Seo Joon akan bermain di film hollywood pada musim panas mendatang.

Dalam acara Disney Content Showcase 2022 di Marina Bay Sands di Singapura, nama Park Seo Joon disebut akan membintangi film The Marvels.

Acara yang berlangsung pada Rabu, 30 November 2022, diadakan dalam rangka peringatan 100 tahun berdirinya Perusahaan Walt Disney dan mempratinjau konten asli wilayah Asia-Pasifik yang akan dirilis melalui bioskop dan layanan streaming pada tahun 2023.

Luke Kang, presiden wilayah Asia-Pasifik The Walt Disney Company mengungkapkan beberapa proyek di tahun 2023.

“Ini adalah acara yang berarti untuk mengungkap konten regional APAC pada tahun 2023," ucap Luke Kang dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Soompi Rabu, 30 November 2022.

Selain itu, dirinya juga mengatakan terkait proyek Marvel Studios mendatang di antaranya Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang akan diluncurkan 17 Februari 2023, Guardians of the Galaxy Vol. 3, dan The Marvels.

Jika film Ant-Man dan Guardians of the Galaxy melanjutkan sekuel film sebelumnya, namun film The Marvels baru diumumkan pihak Disney.

The Marvels sendiri lanjutan dari sekuel Captain Marvel yang akan dibintangi oleh Park Seo Joon, Brie Larson, man Vellani, Teyonah Parris, Samuel L. Jackson, dan lainnya.