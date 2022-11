Lirik Lagu Senorita - G-IDLE dan Fakta di Baliknya

Senorita - G-IDLE

Geudaeyeo wae geureoke cheodabonayo?

Amu maldo geonnejuji anko

Naye nuneul pihajido anko

Geudaeyeo wae geureoke gakkai wayo?

Ajik urin moreuneun ge mancho

Na geudael mweora bulleoya hajo

Jogeum ppareuge eojjeom bappeuge

Mweodeun I don't care I don't care I don't care

Mweonga dareuge deo nappeuge

Mweodeun I'm ok I'm ok I'm ok

Na eotteokajo

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Iri wa iri wa iri wa iri wa

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Hey señor

Dagawa jweoyo naegero

Ana jweo sege deo

Algo shipeo about you

I fell in love with you

Mollayo it is true

Geunyang love you so love you so love you so

Bulleo jweoyo nareul

Señorita

Señorita

Señorita

Señorita

Geudaeyeo wae geureoke utgo innayo

Jakku maeumi geudaeyege gajo

Na geudael eojji bonaeya hajo

Geunyang neon naegeman jipjunghae bwa

Namdeul nuni jungyohanga

Gadeuk pume ana jweo bwa ireum ttawi mollado dwae

Gatgo shipda malhae bwabwa saranghae bwa

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Uh oh oh oh uh oh

Hey señor

Dagawa jweoyo naegero

Ana jweo sege deo

Algo shipeo about you

I fell in love with you

Mollayo it is true

Geunyang love you so love you so love you so

Bulleo jweoyo nareul

Señorita

Señorita

Señorita

Señorita

Yuhu huhuhu huhu huhu

Yuhu huhuhu huhu huhu

Yuhu huhuhu huhu huhu

Yuhu huhuhu huhu huhu

(Señorita) yuhu huhuhu huhu huhu

(Señorita) yuhu huhuhu huhu huhu

(Señorita) yuhu huhuhu huhu huhu

(Señorita) yuhu huhuhu huhu huhu

Hey señor

Artis: (G)I-dle

Album: EP I Made

Penulis lagu: Jeon Soyeon

Dirilis: 2019

Senorita merupakan lagu yang dipopulerkan G-IDLE, girl group K-Pop yang beranggotakan Soyeon, Minnie, Yuqi, Shuhua, dan Miyeon.

Awalnya G-IDLE beranggotan 6 orang. Namun Soojin keluar saat masa promosi lagu Hwaa berlangsung. Kala itu, dia tengah diterpa skandal perundungan.

Adapun lagu ini merupakan ciptaan sang leader, Soyeon. Selain dikenal berbakat dalam rap, Soyeon juga menjadi penulis lagu yang handal.

Hampir sebagian besar lagu G-IDLE yang meledak di pasaran adalah buah karya Soyeon.

Senorita mengusung konsep budaya Spanyol. Dalam penggarapannya, Soyeon bekerja sama dengan presenter TV asal Spanyol, Carlos Gorito.

Setelah dirilis, lagu ini mendulang kesuksesan besar. Bahkan G-IDLE mendapat dua nominasi di Mnet Asian Music Awards 2019 dan Gaon Chart Music Awards 2020.