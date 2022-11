Lirik Lagu Dumdi Dumdi - G-IDLE dan Fakta di Baliknya

Dumdi Dumdi - G-IDLE

Tteugeoun taeyange saljjak michin nan swipge du bori ppalgaejigo

Geureoda eojireojil daraoreun nan heeomeul chideut chumeul chugo

Eumageul deo keuge deo teulgo sipeo uri sarangi an deullige

Anado deo gakkai butgo sipeo daeun simjangi pang teojige

Barameun dugeundaege tto padoneun kungkwangdaege

Jeogi deureomeocheoreom nae maeumeul dudeuryeojwo

Naege deullyeojwo i yeoreumui geu noraereul

Every night every mind every time every sign

Eodil gado yeogin Tropical night

Jjineun nal jjineun bambadaui kalbaram

Ijeul su eopsi taoreuneun bam

Deomdideomdi deomdideomdi

Deomdideomdi deomdideomdi (Turn up my summer)

Deomdideomdi deomdideomdi

Deomdideomdi deomdideomdi (Turn up my summer)

Hey drummer mudeowiro nopyeo Kick and snare neun uri byeogeul nongnyeo

Oh god heumppeok jeojeobeorin sogot yajasuga heundeullidorok chum chwo

Pokjuk peongpeong teojineun chukjee teongteong meorireul biugo michin deut eumageun Turnt up

Cheombeongdaeneun padoui Beatneun dugu dung dugu dung DJ barameun ppikkippikkium

Sarangeul deo sege deo jugo sipeo naui gyejeori neukkyeojige

Idaero du nuneul kkok gamgo sipeo taeyangi tteodo yeongwonhage

Barameun sallangdaege tto padoneun challangdaege

Jeogi daenseodeulcheoreom nae maeumeul heundeureojwo

Naege deullyeojwo i yeoreumui geu noraereul

Every night every mind every time every sign

Eodil gado yeogin Tropical night

Jjineun nal jjineun bambadaui kalbaram

Ijeul su eopsi taoreuneun bam

Deomdideomdi deomdideomdi

Deomdideomdi deomdideomdi (Turn up my summer)

Deomdideomdi deomdideomdi

Deomdideomdi deomdideomdi

Dari jamdeulgo yeoreumi da sigeumyeon

Naege bulleojwo tteugeowotdeon geuttae noraereul

Shout it out loud

Let’s turn up my summer bae

Hit the drum

Deomdideomdeom deomdidideomdeom

Deomdideomdeom deomdidideomdeom

Deomdideomdeom deomdidideomdeom

Deomdideomdeom (Turn up my summer)

Deomdideomdeom deomdidideomdeom

Deomdideomdeom

Deomdideomdeom deomdidideomdeom

Deomdideomdeom (Turn up my summer)

Artis: G-IDLE

Album: Dumdi Dumdi

Penulis lagu: Soyeon

Dumdi Dumdi merupakan lagu yang dipopulerkan girl group K-Pop, G-IDLE.

Lagu ini dirilis pada 2020, dan menjadi lagu comeback yang digarap oleh sang leader, Soyeon.

Melalui Dumdi Dumdi, G-IDLE menyemarakan musim panas dengan musik yang easy listening.

Kendati lagu ini sedikit lamban di tangga lagu, tapi G-IDLE tetap berhasil meraih trofi kemenangan di acara musik Korea Sealtan selama dua minggu berturut-turut. (Gia Ananda)***