Lirik Lagu Be My Last – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Be My Last – Utada Hikaru



Kaa-san doushite

Sodateta mono made

Jibun de kowasanakya naranai hi ga kuru no?



Barabara ni natta koraaju

Suterarenai no wa

Nanimo tsunagenai te

Kimi no tetsunaida toki datte...



Be my last... be my last...

Be my last... be my last...

Douka kimi ga be my last...



Narenai doushi de yoku ganbatta ne

Machigatta koi wo shita kedo

Machigai dewanakatta



Nanimo tsukamenai te

Yume miteta no wa doko made?



With my hands with my hands

With my hands with my hands

Watashi no te de be my last...



Itsuka musubareru yori

Kon'ya ichi-jikan aitai



Nanimo tsunagenai te

Otona futteta no wa dare?



Be my last... be my last...

Be my last... be my last...

Douka kimi ga be my last...



Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Ultra Blue

Rilis: 2006

Genre Pop, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Akira Miyake, Hikaru Utada and Teruzane Utada



Fakta di Balik Lagu Be My Last



Be My Last merupakan single bahasa Jepang keempat belas milik Utada yang dirilis pada 28 September 2005.



Lagu tersebut digunakan sebagai lagu tema untuk film Spring Now yang merupakan adaptasi dari novel Yukio Mishima dengan judul yang sama.



Kaver untuk lagu tersebut diambil di Praha, Republik Ceko.



Sebulan setelah perilisan lagu, Utada membawakan lagu tersebut di lima stasiun TV berbeda. Hal tersebut baru dilakukan karena sebelumnya ia sibuk mempromosikan album Exodus di Eropa.



Saat ia membawakan lagu tersebut secara langsung di TV, lagu Spring Now dirilis untuk pertama kalinya.



Pada pertunjukan program televisi di Music Station, Utada diiringi dengan cello sebagai musik latar untuk Be My Last.



Be My Last berhasil mencapai puncak di tangga lagu Oricon sejak hari pertama rilis. Lagu tersebut bertahan di puncak selama satu minggu. (Dewi Andryani)***