Lirik Lagu Six – Sleeping at Last dan Fakta di Baliknya

Six – Sleeping at Last



I had the most vivid dream

My feet had left the ground

I was floating to heaven

But I could only look down



My mind was heavy

Running ragged with worst case scenarios

Emergency exits and the distance below

I woke up so worried that the angels let go



Oh, God, I'm so tired

Of being afraid



What would it feel like

To put this baggage down?

If I'm being honest

I'm not sure I'd know how



I want to take shelter, but I'm ready, ready to fight

Somewhere in the middle, I feel a little paralysed

Maybe I'm stronger

Than I realize



I want to believe

No, I choose to believe

That I was made to become

A sanctuary



Fear won't go away

But I can keep it at bay

These invisible walls

Just might keep us safe



With a vigilant heart

I'll push into the dark

And I'll learn to breathe deep

And make peace with the stars



Is it courage or faith

To show up every day?

To trust that there will be light

Always waiting behind

Even the darkest of nights



No matter what

Somehow we'll be okay

Don't be afraid

Credit



Album: Atlas: Enneagram

Dirilis: 2019

Artis: Sleeping At Last

Penulis lagu: Ryan O'neal

Fakta di Baliknya

1. Perjalanan Sleeping at Last

Perjalanan Ryan O'Neal telah berubah selama dua belas tahun terakhir di bawah moniker Sleeping At Last . Band ini dimulai pada tahun 1999 dengan Ryan pada gitar, Chad O'Neal pada drum, dan teman Dan Perdue pada bass sebagai band garasi remaja di Wheaton, Illinois (wilayah Chicago). Ini telah secara organik beralih ke penulis lagu asli O'Neal sebagai artis solo yang melanjutkan rangkaian karya indah yang telah memukau dan memikat pendengar selama bertahun-tahun.

2. Album debut pertama

Menjelang awal, album debut amatir Sleeping At Last, Capture, mendapat perhatian dari frontman Smashing Pumpkins Billy Corgan, yang membantu mengekspos musik ke dunia label besar. Segera setelah itu, band ini menandatangani kontrak dengan Interscope Records dan merilis Ghosts tahun 2003, album full-length resmi pertama mereka. Dua rekaman full-length yang dirilis secara independen menyusul: Keep No Score 2006 dan Storyboard 2009. Di sela-sela penulisan dan perekaman album, band ini telah membangun reputasi untuk pertunjukan langsung yang sempurna, berhasil memimpin beberapa tur AS dan berbagi panggung dengan artis seperti Switchfoot dan Yellowcard.

3. Meninggalnya drummer Chad O’Neal

Setelah kepergian drummer Chad O'Neal pada tahun 2011, duo yang tersisa memulai proyek Buku Tahunan yang ambisius , di mana O'Neal dan Perdue merilis tiga lagu pada tanggal pertama setiap bulan dalam EP individu. Setelah selesai, semua EP dikompilasi menjadi LP dan diterbitkan secara independen. Namun, setelah rilis terakhir dari seri Buku Tahunan, Perdue mengundurkan diri dari duo, meninggalkan Ryan O'Neal sebagai artis solo di bawah moniker grup yang sudah ada sebelumnya.