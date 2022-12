Lirik Rangkaian Kata – Gita Gutawa dan Fakta di Baliknya

Rangkaian Kata – Gita Gutawa



Kau pernah bilang cinta

Akulah satu-satunya

Kau bilang ku sempurna

Kau cinta aku selamanya



Dan kau tuliskan lagu

Semua tentang diriku

Kau katakan padaku

Jangan ragukan cintamu



Semua hanya rangkaian kata

Yang kau sebar ke semua wanita

Oh bodohnya aku sempat percaya



Kamu

Sempat buatku berpikir semua

Yang kita punya nyata



Kamu

Dan semua kata-katamu semua

Palsu



Kau pernah bilang aku

Istimewa di hidupmu

Takkan ada yang mampu

Gantikan cintaku padamu



Kau tatap mataku

Kau bilang hatimu untukku

Kau berjanji padaku

Takkan pernah pergi dariku



Semua hanya rangkaian kata

Yang kau sebar ke semua wanita

Oh bodohnya aku sempat percaya



Kamu (kamu)

Sempat buatku berpikir semua

Yang kita punya nyata



Kamu (kamu)

Dan semua kata-katamu semua

Palsu



Kamu

Semua yang kita punya nyata

Kamu

Sempat buat berpikir semua yang

Kita punya nyata

Kamu

Dan semua kata-katamu semua

Palsu



Credit

Artis: Gita Gutawa

Album: The Next Chapter

Rilis: 2014

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis Lagu: Aluna Sagita Gutawa



Fakta di Balik Lagu Ini

Aluna Sagita Gutawa atau biasa dikenal dengan nama Gita Gutawa adalah seorang penyanyi sopran serta penulis lagu berasal dari Jakarta.



Selain penyanyi dan penulis lagu, ia merupakan aktris sekaligus putri dari komponis Erwin Gutawa.



Beberapa album telah dirilis Gita dan ada yang sampai mendapat penghargaan. Lagu yang dibawakan Gita kebanyakan bernuansa ceria dan liriknya menceritakan permasalahan remaja pada saat itu.



Pada tahun 2014, Gita merilis album musik keemapatnya bertajuk “The Next Chapter”. Salah satu lagu andalannya berjudul “Rangkaian Kata”.



Lagu yang diciptakan oleh Gita Gutawa itu cukup diterima masyarakat. Sarjana Ekonomi dari University of Birmingham itu kian menulis lagu yang cukup banyak dalam albumnya.



Lirik lagu “Rangkaian Kata” menceritakan tentang seseorang yang sudah mempercayai bahwa dirinya adalah satu-satunya, Namun, ternyata semua omongan dari kekasihnya hanyalah rangkaian kata alias tidak sesuai faktanya. (Rifki Ahmad Ferdiansyah) ***