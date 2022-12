Tut Wuri Handayani – Slank

Anak muda harus sekolah

Nggak boleh menggangur

Untuk bekal di masa depan

Biar besar nggak jadi preman

Loncat pager bolos

Kantin tempat nongkrong

Di kelas ngerokok, no no no

Sahabat diklepto

Patungan nge-BO

Di WC kepergok

Giatlah berolahraga

Ikut ekstrakurikuler

Rajin-rajin belajar

Giatlah menuntut ilmu

Yang culun dikompas

Yang pinter diancem

Salah dikit brantem ah-ah-ah

Cari gara-gara

Perang antar sekolah

Beraninya kroyokan

Tawuran

Credit

Artis: Slank

Album: Minoritas