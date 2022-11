Lirik Lagu Touch - NCT 127 dan Fakta di Baliknya

Touch - NCT 127

Nal bureuneun ne moksorie shimjangi tuk

Eonjebuteonga ttarahae nan ne maltu

Da arachael su isseo ne son jabeumyeon

Ne son jabeumyeon you know

Eotteoke neoreul beotyeonaelji molla

Ireon nae moseube nado kkamjjak nolla it’s true

Meotdaero jakku bali

Neol ttaraseo ganeun geol

Jogeumsshik sayeogan

Neowaye shigan neol hyanghae meomchun

Sonkkeute geu tteollimeul

Nan gieokhae

Stay oh

Neowa na jigeum idaero

Baby touch me neol neukkil su isseo

Chalnagateun sungan

Geu aneseodo keojyeoganeun

I neukkimeun baby oh

Modu jeonhaejyeo neoegero

Yeogi jeogi

Touch me baby

Yeogi jeogi

Touch me baby

Modu jeonhaejyeo neoegero

Feel so good neoye geu sonkkeuchi

Nal kkuleodanggin budeureoun geu neukkimeun

Algo itni geu eolmana uimiga itneun geonji

Gateun gonggan soge itneun geotman gata

Juwireul dulleobomyeon modeunge da neoya it’s true

Seuchineun modeun geoshi

Teukbyeolhaejyeo neoraseo

Stay oh (stick around)

Neowa na jigeum idaero

Baby touch me neol neukkil su isseo

Chalnagateun sungan

Geu aneseodo keojyeoganeun

I neukkimeun baby oh

Modu jeonhaejyeo neoegero