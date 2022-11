Lirik Lagu GO - NCT Dream dan Fakta di Baliknya

GO - NCT Dream

Hey change your ways

Da ttokgateun yaegi

Na na na na na na

I know

Shideureobeorin nunbit

Na na na na na na

From you (nope)

Amu saenggak eopshido

Hwipsseuli deushi saraganeun geon

Ne jashinege meon hutnal

Ttodareun gipeun huhweil geol

We're so young

We're so freaky

Urideureun teure gachin chae jinjjareul ilchi

We be screaming GO

GO GO

We be screaming GO

GO GO

Banhangeun geudeureul bultaeugo

Urin yeoljeonge wanbyeokhi michyeogago

We be screaming GO

GO GO

We be screaming GO

GO GO

Neon neul

Na na na na na na

No way (yuh)

Oroji sutjappunin

Na na na na na na

All day

All day

Geuge ne seontaekimyeon (yeah yeah)

Gyeolgwado nega chaegimjyeoyaji

Geureol jashineun eopseoseo (I do)

Dwie sumeoseo saneun geol (yeah)

Beorimbadeun nega nunbichi

Chakgakhaji marajwo

Galmanghaneun geoya for the better world

Gonggamdweneun yaegideul tto anjeo neoye moksori

Ay babe uh

Kkumeul geuchigo seon isseul hwipsseullineun ja

Mugohan cheok hajimara gahaejawa pihaejaye yeonsok

What we say