Lirik Lagu The Seventh Sense - NCT dan Fakta di Baliknya

Seventh Sense - NCT

Chagaun sesang du nuneul gamgo

Chimdaee nuwo du gwireul makgo

Eojega oneul tto oneuli eoje

Ttaeneujeun jachaekman gadeukhan chae

We'll take it slow

Baby, baby we'll take it slow

Gateun kkum machi nal bureuneun

Iksukhan norae machimnae yeongyeoldwae

Gamssajuji nareul Hate is on me

Banbokdoeneun maeildo gwaenchanhdago

Gipeun eodum wireul geoleo

Jeo neomeoe sumgyeojin jinjjareul bwa

Open your eyes joyonghi Open your eyes

(Joyonghi Open your eyes)

Open your eyes ijeneun Open your eyes

(Ijeneun Open your eyes)

Open your eyes joyonghi Open your eyes

(Joyonghi Open your eyes)

Open your eyes ijeneun Open your eyes

Yeah, yeah..

Beoryeojiji anhneun miumgwa nareul goerobhineun kkum

(I kkum)

Jeo sigyeneun nareul biutdeut han chi ocha eobsi ga

(Oh yeah)

Eongmangjinchang nado nal moreugesseo

Eodubge saekchil doen mirae

Heoujeokdae deo saekkamahge i bame deotchileul hae

Ooh yeah

Chagaun sesang du nuneul gamgo

Chimdaee nuwo du gwireul makgo

Eojega oneul tto oneuli eoje

Ttaeneujeun jachaekman gadeukhan chae

We'll take it slow

(We'll take it slow, take it slow)

Baby, baby we'll take it slow

Gateun kkum machi nal bureuneun

Iksukhan norae (You do)

Machimnae yeongyeoldwae (You want)