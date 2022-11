Lirik Lagu Without You - NCT U dan Fakta di Baliknya

Without You - NCT U

Keobeorin aicheoreom

Honjadoen namucheoreom

Oerowo jichin

Nugungaui sesangeul bwa.

Barago baraessdeongeol

Gyeolgugeun chajji moshae

Millyeonassdeon jaui

Gamchuryeodeon sangcheoreul bwa.

Urin oetoriro taeeona

Jom neurin nawa gati georeojul

Nugungareul gidaryeo

Nae soneul jaba woneul geuryeo

I mankeum nanwo gajin geojanha.

Nae on maeumi ne gyeote

Ne kkumi nae gyeote

Sandaneun geo gyeondineun geo

Hamkkeramyeon jogeum deo haengbokhaejyeo.

Kkeuteopsi yeongyeoldwae dasi

Can't live without you.

Joryue sseullyeogadeut

Badareul tteodoneun deut

Jichyeogajiman

Nagwoneun boiji anha.

Nan neoui ttadeushami piryohae

Gwaenchanhdago malhaejujanha.

I need you, I need you.

Nae soneul jaba woneul geuryeo

I mankeum nanwo gajin geojanha.

Nae on maeumi ne gyeote

Ne kkumi nae gyeote

Sandaneun geo gyeondineun geo

Hamkkeramyeon jogeum deo haengbokhaejyeo.

Kkeuteopsi yeongyeoldwae dasi

Can't live without you.