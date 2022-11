Lirik Lagu Boss - NCT U dan Fakta di Baliknya

Boss - NCT U

Leggo world i gonggan soge bimil (shimmy shimmy)

Gakkaomyeon gamyeon gateun gimme (gimme gimme)

Urin manjil su eopneun geol machi

Woo neodo alji

Urin algo itji woo

Deo gakkawojin geol (wild)

Soriboda deo keun byeuk (you wild)

Deoneun chameul su eopseo

Woo nal kkaebeoriji

Woo nal kkaebeoriji kkaebeoriji

Niga sondaemyeon mwodeunji

Gajige dwae naye ongi

Sonkkeute danneun sungan

Ppajin neukkim yeah

I know you want

Naege gakkai dahabwa

The world is ours

World is ours

Don't you know I'm a

Naega neol ikkeuneun boss

Don't you know I'm a

Naega neol umjigil player

Don't you know I'm a

Naega neol ikkeuneun boss

Don't you know I'm a

Don't you know I'm a

Don't you know I'm a

Naega neol ikkeuneun boss

Don't you know I'm a

Naega neol umjigil player

Don't you know I'm a

Naega neol ikkeuneun boss

Don't you know I'm a

Don't you know I'm a

Don't you know I'm a

Naega neol ikkeuneundaero umjigigetji

Deunopeun neohiye soneul ppeodeo

Nan ttodareun neowa nareul midji

Tto dashi mukkin oh dareun uri dareun uri

Nan jeoldaejeogin neoye boseu nega wonhae (I like that)

Gajigo shipdamyeon gajyeo ne seontaek (I like that)

Nado neowa naega shiseoneul matchugil baraewatji man

That's what I need

You know me