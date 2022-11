Lirik Lagu Setiaku – ST12 dan Fakta Di Baliknya



Haruskah aku berlari mengejar kamu

Bilaku cinta padamu

Seribu cara tuk buktikan kepadamu

Agar kau yakin padaku



Ku kan berjanji

Setiaku hanyalah dirimu

Takkan terganti di hatiku

Aku padamu



Cintaku dan cintamu harus jadi satu

Karena ku sayang padamu

Oh tak pernah terlintas

Tuk jauh dari kamu

Cintaku jujur padamu

Jujur padamu oh



Ku kan berjanji

Setiaku hanyalah dirimu

Takkan terganti di hatiku

Aku padamu



Kan ku buat dirimu yang paling indah

Memanjakanmu merindukanmu oh



Ku kan berjanji

Setiaku hanyalah dirimu

Takkan terganti di hatiku

Aku padamu



Ku kan berjanji

Setiaku hanyalah dirimu

Takkan terganti di hatiku

Aku untukmu



Dirilis: 2010

Album: Pangeran Cinta

Artis: ST12

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Muhammad Charly Van Houten



Fakta

Anggota band ST12 merupakan empat orang individu yang telah berkiprah dalam dunia musik, namun belum mengenal satu sama lain.

Empat orang tersebut adalah Ilham Febry atau Pepep, Dedy Sudrajat yang dipanggil Pepeng, Muhammad Charly van Houten atau Charly dan Iman Rush.

Hingga suatu saat mereka sering kali bertemu di studio musik rental milik Pepep, yang berlokasi di Jalan Stasiun Timur No. 12, Bandung. D

ari pertemuan mereka itulah, ST12 dibentuk. Nama ST12 merupakan singkatan dari Stasiun Timur No.12, yang muncul dari pemberian Helmi Aziz, ayah Pepep.

Band ini kemudian secara resmi berdiri pada 20 Januari 2004.

Satu tahun setelah dibentuk, ST12 merilis album perdananya berjudul ‘Jalan Terbaik’.

Pada saat itu, perjalanan ST12 membutuhkan kerja keras dan perjuangan para personelnya.

Album perdana mereka dirilis secara indie atau independent karena kesulitan dalam mendapatkan label rekaman.

Masih pada 2005 yang bertepatan dengan tur promosi album ‘Jalan Terbaik’ di Semarang, Iman Rush sang gitaris meninggal dunia akibat pecah pembuluh darah di otak.

Pada 2011 ST12 kehilangan dua personel pentolannya yakni Charly dan Pepeng.