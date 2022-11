Lirik Lagu Jupiter – Sleeping at Last dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jupiter – Sleeping at Last



I wrote it down in the winter of 1610

Just a secret under lock and key until then

While collecting the stars, I connected the dots

I don't know who I am, but now I know who I'm not

I'm just a curious speck that got caught up in orbit

In orbit

Like a magnet it beckoned my metals toward it, toward it



Make my messes matter

Make this chaos count

Let every little fracture in me

Shatter out loud



Make my messes matter

Make this chaos count

Let every little fracture in me

Shatter out loud



Album: Atlas: Year One

Dirilis: 2014

Artis: Sleeping At Last

Penulis lagu: Ryan O'neal



Fakta di Balik Band Sleeping At Last

Sleeping at Last merupakan band yang dibentuk pada 1999. Awalnya band ini beranggotakan tiga orang, Ryan O’Neal sebagai gitaris, Chad O’Nel sebagai drummer serta Dan Perdue sebagai pemain bass.

Sleeping at Last kemudian beralih menjadi penulis lagu, dengan Ryan O’Neal sendirian menjadi artis solo yang melanjutkan rangkaian karya indah, memukau dan memikat pendengar selama bertahun-tahun.

Saat masa awal band berdiri, Sleeping at Last telah mempublikasikan album ‘Capture’ tanpa agensi.

Sleeping at Last mendapat perhatian dari Billy Corgan, vokalis band The Smashing Pumpkins.

Billy Corgan kemudian banyak membantu mengekspos lagu-lagu Sleeping at Last ke label besar.

Setelah itu, Sleeping at Last berhasil menandatangani kontrak dengan Interscope Records dan merilis album Ghosts pada 2003, yang merupakan album full-length resmi pertama mereka.

Pada 2006 dan 2009 Sleeping at Last kembali merilis rekaman full-length secara independent berjudul Keep no Score dan Storyboard.

Di sela-sela menulis dan rekaman album, band ini telah berhasil melakukan konser di Amerika Serikat, serta berkesempatan satu panggung dengan artis ternama seperti Switchfoot dan Yellowcard.

Pada 2011, sang drummer Chad O’Neal meninggal dunia dan menyisakan dua anggota band.