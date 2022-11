Lirik Lagu Buktini Cinta – Nagabe Trio dan Fakta di Baliknya

Cinta do au sayang do au

Nang so hu dok tu ho ito

Ida ma pambaenanki manghaholongi dirimi

Unang sai dokkon hasian

Naso holong be rohakki tu ho ito

Unang nian unang nian

Porsea ho di holan hatta

Boi do hu dok i love you tu ho

Sappulu hali pe sadari

Alai dang i na hu porlu di au hasian

Pembuktian na do ito

Unang saunari ito

Di jalo ho buktini holongki

Sabar ma joho hasian karejo ma jo au

Pos ma roham di au

Jolo dapot ma sinamot mi

Ho do boanon hu ito

Tu langgatani gareja i

Songon buktini cintaki

Dang na holan hatta-hatta i

Nunga hu suraton be ito

Ikkon ho saut di au

Credits

Artis: Nagabe Trio

Album: Buktini Cinta

Dirilis: 2021

Genre: Pop

Songwriter: Serli Napitu

Fakta