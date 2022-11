Lirik Lagu Alasan Stay At Home – Nagabe Trio dan Fakta di Baliknya

On pe huboto turi turian ni pargaulanta

Dukkon tarbereng au ma ho padua dua

Badanmu do hape rap dohot au salelengon

Anggo holong nirohami tu halak do

Anggo cetingan manis manis hatam tu au

Sude nai ternyata siaplesem do

Alasan do hape pandemi covid stay at home

Hape na rap dohot sidoli mi do ho



Malo nai ho hasian marsadiwara

Malo nai ho hasian paposhon roha

Pandemi covid dihabahen ho sidalianmu

Pandemi covid dibahenon ho kesempatanmu

Ai dang hurippu songnoni pambahenanmu

Salelelngon hurippu do tutu holong mu

Hape ternyata holongmi holong palsu

Dibahen ho do au hape meam meammu

Anggo cetingan manis manis hatam tu au

Sude nai ternyata siaplesem do

Alasan do hape pandemi covid stay at home

Hape na rap dohot sidoli mi do ho

Malo nai ho hasian marsadiwara

Malo nai ho hasian paposhon roha

Pandemi covid dihabahen ho sidalianmu

Pandemi covid dibahenon ho kesempatanmu

Ai dang hurippu songnoni pambahenanmu

Salelelngon hurippu do tutu holong mu

Hape ternyata holongmi holong palsu

Dibahen ho do au hape meam meammu

Credits

Artis: Nagabe Trio

Album: Alasan Stay at Home

Dirilis: 2021

Genre: Pop

Songwriter: Dapot Simarmata