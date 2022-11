Lirik Lagu The One - Harris J dan Fakta di Baliknya

The One – Harris J

When I learnt for the first time

Saat aku belajar untuk pertama kalinya

I know my heart wasn’t prepared

Aku tahu hatiku tak siap

For just how much You’d mean to me

Untuk seberapa besar Kau berarti bagiku

But Allah, how I know now

Tapi Allah, bagaimana aku tahu sekarang

That a life without You there

Bahwa sebuah kehidupan tanpa Kau di sana

Is like a bird without its wings

Apakah seperti burung tanpa sayap

You are The One

Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there beside me

Selalu ada di sampingku

I’m so blessed You’re The One

Aku sangat terberkati Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there to guide me

Selalu ada untuk membimbingku

Giving me strength

Memberiku kekuatan

You’re The One

Kau adalah satu-satunya

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

I’m not saying I’m perfect

Aku tak mengatakan aku sempurna

I haven’t read all the pages

Aku belum membaca semua halaman

But I know that You’re The One

Tapi aku tahu bahwa Kau adalah satu-satunya

It’s the way that You turn mess

Ini adalah caraMu mengubah kekacauan

Into a beautiful message

Menjadi pesan yang indah

It’s You I place my trust upon

Ini adalah Kau aku menempatkan kepercayaanku padaMu

You are The One

Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there beside me

Selalu ada di sampingku

I’m so blessed You’re The One

Aku sangat terberkati Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there to guide me

Selalu ada untuk membimbingku

Giving me strength

Memberiku kekuatan

You’re The One

Kau adalah satu-satunya

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Forever I won’t be afraid

Selamanya aku tak akan takut

With You right here I’ll be OK

Dengan Kau di sini aku akan baik-baik saja

‘Cause everything about You is the truth

Karena segala sesuatu tentangMu adalah kebenaran

Whenever I call out Your Name

Setiap kali aku memanggil NamaMu

Lift up my hands, bow down to pray

Mengangkat tanganku, sujud berdoa

I feel so good, it’s all because of You

Aku merasa sangat baik, itu semua karenaMu

You are The One

Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there beside me

Selalu ada di sampingku

I’m so blessed You’re The One

Aku sangat terberkati Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there to guide me

Selalu ada untuk membimbingku

I’m so blessed You’re The One

Aku sangat terberkati Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there beside me

Selalu ada di sampingku

I’m so blessed You’re The One

Aku sangat terberkati Kau adalah satu-satunya

In my life

Dalam hidupku

Always right there to guide me

Selalu ada untuk membimbingku

Giving me strength You’re The One

Memberiku kekuatan Kau adalah satu-satunya

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

