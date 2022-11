Lirik Lagu Damage – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Damage – EXO

Neon mudeomdeomhan eolgullo geojiseul tto naebaeteo

Da almyeonseo nan machi seupgwancheoreom heundeullyeo

Sumi an swieojyeo chueoge jeojeo

Deo gipeojineun banghwang ape nae mideumi muneojyeo

Han beonui geojinmari naeun geojit

Eodikkaji neoyeonna

Hansumman gyesok ppumeonaego isseo

Nunapi heuryeojyeoga

Eoduwojin bame moreuge

Nareul ttadollideon ge

Angmongirago chibuhagien

Burani kkeutdo eopdeon bam

Amheuk soge neon kkeunnae nal kkaewo nwa

Beotyeobwado da neo ttaemune

(You) dachigo tto dachige hae

Da neo ttaemune (You) keojin damage

Nega danggyeo noeun nae sinhotan (modeun sungan)

Doedolligien neomu keojin damage

(You) eopchigo tto deopchin eodum

Da neo ttaemune (You) saenggin damage

Acha sipeun geu sungan (algetjiman)

Nan imi meolli tteona

Da-damage

Damage Damage Damage Damage

Dakchyeool geoya huhoega

Nae badangnan innaereul bwa

Mallabeorin gidaewa nae uimugamdo

Kkeulgo galsurok tto gipeojin sangcheo

Tteonan hue neon neukkyeo

Dapaebwa neodo uh

Huimihage bichin useume gamchwojin

Neoui jinsim ijen nae mami no no

Buranhan eodumi sseurarin gieogi

Morachineun I bam

Hollan soge neon kkeunnae nal kkaewo nwa

Chamabwado da neo ttaemune