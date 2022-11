Lirik Lagu Sign – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sign – EXO

galsurok himihaejeo

nal saranghaetteon ni pyojeong

gamchweodo seonmyeonghaejeo

jogeumsshik byeonhae ganeun neo

neoye jinshimeul deutgil barae Now now now

mweol geureoke jakku mareul dollyeo Round round round

Yeah anin cheok barabwado imi

imi naegeneun da boineungeol

moraecheoreom neon sege jwilsurok

naegeseo heuteojeo

eotgallin nunppit

geotjabeul sudo eopshi beonjin euishim

bimireul gamchun deutan neoye Sign sign sign

ije geuman Don’t lie lie lie da taeweo beoril

bulkkochi pieonalji molla

niga naege deonjin geu mal I know

geu modeun geon Sign sign sign

Honestly you da true

Body talk when you move

jengmage jamgin gonggi

eoreum wil geotteut buranhae

kkeudeomneun i angmongeul

meomchweo jweo deo neutgi jeone

naega gidarineun geu daedabeul

neoneun imi algo inneunde

jeokdanghi neomeogal saenggageun ma

charari nareul mireonae

shillatgatatteon gidaemajeodeo

sansani buseojeo

eotgallin nunppit

geotjabeul sudo eopshi beonjin euishim

bimireul gamchun deutan neoye Sign sign sign

ije geuman Don’t lie lie lie da taeweo beoril

bulkkochi pieonalji molla

niga naege deonjin geu mal I know (Yeah geu)

geu modeun geon Sign sign sign (modeun geon Sign sign)