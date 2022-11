Lirik Lagu 24/7 – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu 24/7 – EXO

Bye geureoke neol bonaego on bam

Yeoksi (bam sae dwicheogine)

Cheoeum naega isanghan nominji saenggakae

Wae nan (natseon gibuninde)

Sueopsi honjayeotdeon nal

Iksukaetdeon geu gonggi da

Hansungan huk mireonae deureowa

Nae jageunbang chajihan noran jeongu bit gata

Nal deopideon neo

I think about it 24/7

'Mianhae' bonaedo jeonhwaneun oji anne

I think about it 24/7

Gongheohan gibuneul tteolchyeonael su eomne

Gina gin haru

Kkumkkwo next to you

Ne saenggakppunin 24/7

Sogeun ta michyeoga jogeumssik jugeoga

Neon nae meoritsok bakyeoitgo

Ne mamen (eoreumi bakyeotji)

Gin nal dongan museun saenggakaesseulkka

Ijen (naega apeul sigan)

Wae honjayeodo meoljjeonghan

Aswiul ge eopdan mal

Chagapdago neul jansori deutjana

Mwoga geuri jallaseo yeah

Jom byeolloin geol anikkan gochija saenggakae

Dansunhi nege jal mothaneun geotppuninde

Nan chagaun ge anya

Geunyang mani nappasseo

I think about it 24/7

'Mianhae' bonaedo jeonhwaneun oji anne

I think about it 24/7

Gongheohan gibuneul tteolchyeonael su eomne

Gina gin haru

Kkumkkwo next to you

Ne saenggakppunin 24/7

Sogeun ta michyeoga jogeumssik jugeoga

Ppeonhae boin love movie scene

Wae geureon geotdeuldo useojwonni

Cheoeumgwa dalli byeonhaebeorin

Nae moseup oraedo chamajwotji

Nan amugeotdo eopseo

Nunmul ijeya heulleo

Harudo ani han sigando

Mot gyeondige bogopeunde

I think about it 24/7

'Mianhae' bonaedo jeonhwaneun oji anne

I think about it 24/7

Gongheohan gibuneul tteolchyeonael su eomne

Gina gin haru

Kkumkkwo next to you

Ne saenggakppunin 24/7

Sogeun ta michyeoga jogeumssik jugeoga

24/7