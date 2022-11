Lirik Lagu Bad Dream – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bad Dream – EXO

Cheonghaebwado jameun jeomjeom daranago isseo

Joeun modeun gieogeun

Huhoeraneun saege muldeureo oh no no no

Nega eopdaneun sasiri nan an mitgyeo

Yunanhido keun sigye sori (tic toc tic toc)

Bureul kkeun dwi nuneul gamgo nuumyeon

Eodiseonga janjanhage bureowa

Woo igeon neoin geot gata

Nega heunnalligi sijakae

Woo teong bin baram sorin

Jeomjeom pokpungi doeeo

Isanghal mankeum goyohaetdeon naegero

Samkil deusi dagaoneun nappeun kkum

Nan mabidoen chae umjigil su eopseo

Hwimorachin ne ane jamgyeo

Modeun gamjeongi (hankkeobeone)

Neowaui ibyeori (hankkeobeone)

Da jigeum yeogi hankkeobeone deopchyeo

Nan nan nan hwimorachin ne ane isseo

Majimothae annyeong geuge choeseonieotdago

Danjeong jieobeoryeotdeon

Geuttaeui nal nuga mallyeojwo oh no no no

Geugeon jinsimi anieotda malhaedo

Neoui mameun da datyeotgetji

Doragal su eomneun teumeul seuchigo

Nareul beeobeorin nalkaroun sum

Woo igeon neoin geot gata

Nega apaogi sijakae

Woo ijeseoya kkeuchi nan ge silgami nasseo

Isanghal mankeum goyohaetdeon naegero

Samkil deusi dagaoneun nappeun kkum

Nan mabidoen chae umjigil su eopseo

Hwimorachin ne ane jamgyeo

Modeun gamjeongi (hankkeobeone)

Neowaui ibyeori (hankkeobeone)

Da jigeum yeogi hankkeobeone deopchyeo

Nan nan nan hwimorachin ne ane isseo

Neoreul nochi mothae ije waseoya dwineutge

Ireon nal budi arado moreuncheokae

Ajik eoje gata yeojeonhi

Sigani jinado neon ireoke geuryeojyeo beonjyeo

Isanghal mankeum goyohaetdeon naegero (naege jeomjeom deo)

Samkil deusi dagaoneun nappeun kkum (samkil deusi wa)

Nan mabidoen chae umjigil su eopseo

Hwimorachin ne ane jamgyeo (nege jamgyeo)

Modeun gamjeongi (hankkeobeone)

Neowaui ibyeori (hankkeobeone)

Da jigeum yeogi hankkeobeone deopchyeo

Nan nan nan hwimorachin ne ane isseo