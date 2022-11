Lirik Lagu And I Love Her - Kurt Cobain dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu And I Love Her dari Kurt Cobain

She gives me everything

And tenderly

The kiss my lover brings

She brings to me

And I love her

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

A love like ours

Will never die

As long as I

Hold you near me

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

Credit

Artis : Kurt Cobain

Penulis lagu : John Lennon dan Paul McCartney

Album : Montage of Heck: The Home Recordings

Rilis : 8 Oktober 2015

Genre : Alternative/Indie, Children's Music, Metal, Rock, Blues, Folk

Fakta di Balik Lagu And I Love Her

Lagu And I Love Her awalnya dipopulerkan oleh band legendaris The Beatles, sebelum akhirnya dinyanyikan kembali oleh Kurt Cobain.